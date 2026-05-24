Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta tabancayla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi'nde, iki kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Cumali Kocabey ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin sokakta yürüdükleri sırada tabancayla ateş açılması sonucu yaralandıklarını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kocabey hayatını kaybetti.

Diğer yaralı ise tedavi altına alındı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.