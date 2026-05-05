Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

05.05.2026 18:25
Nizamettin Alban, iş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, hayati tehlikesi var.

ADANA'da çalıştığı iş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda başından ve sırtından vurulan Nizamettin Alban (34), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, otomobille gittiği pasajın içine girdi. Avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban'a arkasından yaklaşan kişi, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla başından ve sırtından vurulan Alban, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise geldiği otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nizamettin Alban, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Alban'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

