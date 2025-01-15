Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Sanığa Cezalar - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Sanığa Cezalar

Adana'da silahlı saldırıda öldürülen iş yerindeki cinayete karışan 5 sanığa hapis cezası verildi.

15.01.2025 15:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin iş yerinde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 5 sanık 9 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.C.P, Ö.B. ve TT. ile tutuksuz sanıklar İ.B. ve M.D. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Ergin Opcin'in işlettiği kıraathanede önceden husumetli olduğu T.T. Ö.B. ve M.C.P. tarafından fikir ve eylem birliği içinde öldürdüğünü belirtti.

Olay sonrası İ.B'nin, T.T. Ö.B. ve M.C.P'yi otomobil ile M.D'ye ait eve getirdiğini ifade eden savcı, M.D'nin sanıkları ve olayda kullanılan tabancaları bu evde sakladığını kaydetti.

Savcı, sanıklar T.T. Ö.B. ve M.C.P'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 8'er yıla kadar, sanık İ.B'nin "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla kadar, sanık M.D'nin ise "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplamda 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanıklar mütalaayı ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "tasarlayarak öldürme" suçundan T.T. ve Ö.B'yi ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan T.T'yi 6 yıl 6 ay hapse, "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan İ.B'yi, 17 yıl 6 ay, M.C.P'yi ise 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık M.D'yi "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından toplamda 9 yıl hapse çarptırarak, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde 2 Ağustos 2022'de Ergin Opcin işletmeciliğini yaptığı kıraathanede silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili M.C.P, T.T, Ö.B. tutuklanmış, İ.B. M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı: 5 Sanığa Cezalar - Son Dakika

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