Adana\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Bülent Angın Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen Mehmet Y'ye (25), husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
