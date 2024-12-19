Adana'da Silahlı Saldırı: Gençler Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: Gençler Tutuklandı

Adana\'da Silahlı Saldırı: Gençler Tutuklandı

Adana'da bir kafenin sahibiyle husumeti olan 18 yaşındaki Samet A., arkadaşıyla birlikte iş yerinin önüne gelerek tabancayla ateş açtı. Olay sonrası güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

19.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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ADANA'da Samet A. (18), arkadaşı Ertuğrul K.'nin (23) kullandığı otomobille önüne gittiği Mehmet B.'nin (51) kafesine tabancayla ateş açtı. Gözaltına alınan Samet A., "Mehmet ile aramızda husumet var. Ona gözdağı vermek için yaptık" dedi. Şüpheliler, tutuklandı.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki bir kafede 1 Aralık günü Samet A., arkadaşı Ertuğrul K. ile otururken küfürlü konuştuğu için iş yeri sahibi Mehmet B. tarafından kovuldu. Saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ertuğrul K.'nin kullandığı otomobille kafenin önüne gelen Samet A., tabancayla kapalı olan iş yerine 15 el ateş edip kaçtı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine geldiğinde saldırıyı fark eden Mehmet B., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölge ve güzergahtaki görüntüleri inceleyen ekipler, saldırı için kafenin önüne gelen otomobile takılan plakanın sahte olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyip, Samet A. ile Ertuğrul K.'yi evlerine yapılan baskınla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunda silahlı saldırıyı düzenlediklerini itiraf eden Samet A., "Mehmet ile aramızda geçmişten gelen bir husumet var. Ona gözdağı vermek için silahlı saldırıyı yaptık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet A. ile Ertuğrul K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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