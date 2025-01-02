Adana'da Silahlı Saldırı: Hakan Aksoy Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: Hakan Aksoy Hayatını Kaybetti

Adana\'da Silahlı Saldırı: Hakan Aksoy Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde yürüyen Hakan Aksoy, iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken saklandıkları otomobil 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.

02.01.2025 17:48  Güncelleme: 17:50
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ADANA'nın Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Hakan Aksoy (38) hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin kaçtığı otomobil olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliler aranıyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli 34 EHH 593 plakalı otomobille yolda yürüyen Hakan Aksoy'un yanına yaklaştı. Şüphelilerden biri tabancayla, Aksoy'un başına ateş açtı. 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken Hakan Aksoy, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Hakan Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin peşine düştüğü otomobil, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Muahammet Fatih YAVUZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı: Hakan Aksoy Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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