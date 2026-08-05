Adana\'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi 53015 Sokak'ta seyir halindeki 46 ABL 292 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.