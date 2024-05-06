Adana\'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
19 Mayıs Mahallesi'nde S.B'ye, sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.
S.B'nin yaralandığı saldırının ardından zanlı, olay yerinden kaçtı.
Yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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