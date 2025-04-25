Adana'da Sinek Isyanı: Vatandaşlar İlaçlama Talep Ediyor

Adana'yı sinekler sardı, vatandaş isyan etti

ADANA - Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonunda artış yaşandı. Vatandaşlar ilaçlama yapılması için belediyeye çağrıda bulundu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da havalar mevsim normallerinin üzerinde seyredince sinek popülasyonu da artmaya başladı. Son 2 gündür kentin birçok bölgesinde sinekler cadde ve sokakları adeta istila etti. Bu durum karşısında çaresiz kalan vatandaşlar hem tepki gösterdi hem de isyan etti. Kent sakinleri sosyal medyadan paylaşımlar yaparak Adana Büyükşehir Belediyesini ilaçlama yapması için göreve çağırdı.

"Biran önce önlem alınmalı"

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Ahmet Koçak, "Bugün aşırı bir sinek popülasyonu vardı. Belediyenin biran önce ilaçlama yapması lazım. Havalar ısındı ve sinekler çoğaldı, rahatsız oluyoruz. Biran önce önlem alınmalı" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Atal'da gözüne gün boyu sinek girdiğini, çok fazla popülasyon olduğunu belirterek ilaçlama yapılmasını istedi.