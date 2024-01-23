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Adana'da Sokakta Uyuşturucu Satarken Yakalanan 2 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Sokakta Uyuşturucu Satarken Yakalanan 2 Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis ile 16 bin 660'ar lira adli para cezası verildi. Sanıkların suçlamaları reddetmelerine rağmen mahkeme heyeti, uyuşturucu ticareti suçundan cezalandırılmalarına karar verdi.

Adana\'da Sokakta Uyuşturucu Satarken Yakalanan 2 Sanığa Hapis Cezası
23.01.2024 - 18:01,
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis ile 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.İ. ve F.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta bisikletle yanlarına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmaları dikkate alınarak sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunması alınan F.K, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık A.İ'de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis ve 16 bin 660'ar lira adli para cezasına çarptırdığı A.İ. ve F.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Adana, Ceza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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