Adana'da sulama kanalına ittiği arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına ittiği arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 5 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına ittiği öne sürülen 15 yaşındaki arkadaşının boğulmasına sebep olan tutuklu sanığa 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık, suçlamayı kabul etmediğini ve tahliye talebinde bulundu.

28.06.2024 11:17
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına ittiği öne sürülen 15 yaşındaki arkadaşının boğulmasına sebep olan tutuklu sanığa "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.Y. (18) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, görüntü inceleme tutanağına göre olay günü sanık ve arkadaşının sulama kanalı üzerindeki köprüye birlikte gittiklerini ve bir süre sonra burada itişmeye başladıklarını anlattı. Ö.Y'nin maktul Haydar Eyub'u kucağına alarak sulama kanalına attığını belirten savcı, yüzme bilmeyen arkadaşının batıp çıkması üzerine de bölgeden kaçtığını belirtti.

Savcı, sanığın, olay sırasındaki kaçma eylemiyle meydana gelen neticeyi arzuladığını, eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiğini, arkadaşının zihinsel engelli olduğunu ve sanığın bu hususu bildiğini ifade etti. Savcı, sanık Ö.Y'nin "olası kastla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık Ö.Y, maktul Haydar Eyub ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, "Benim Haydar Eyub'u öldürme gibi bir kastım olsa kurtarmaya çalışmazdım. Kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama aşamasında suçun "olası kastla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" vasfından çıktığını açıklayarak, sanık Ö.Y'yi "taksirle ölüme neden olmak"tan 5 yıl hapse mahkum etti. Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanığı adli kontrol tedbiriyle tahliye etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalında Haydar Eyub'un (15) cansız bedeninin 10 Haziran 2023'te bulunmasıyla ilgili 13 Haziran 2023'te arkadaşı Ö.Y. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanalına ittiği arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına ittiği arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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