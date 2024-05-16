Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
PTT Evleri Mahallesi'ndeki sulama kanalına dün akşam saatlerinde giren Muhammet Şerif Aras (13), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Aras'ın akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Suya düştüğü mahallede dalgıç polisler tarafından bulunan çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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