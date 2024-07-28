Adana'da sulama kanallarında boğulma olaylarına karşı denetim - Son Dakika
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Adana'da sulama kanallarında boğulma olaylarına karşı denetim

Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarında meydana gelen boğulma olaylarını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarına giren çocuk ve gençleri uyararak boğulma tehlikesine karşı önlem aldı. Polisler, gençlere belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarını kullanmalarını önerdi ve boğulma olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıttı. Denetimler, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerinin desteğiyle devam ediyor.

28.07.2024 10:13
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Adana'da polis ekiplerince, sulama kanallarındaki boğulma olaylarına karşı denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, serinlemek için sulama kanallarına giren çocuk ve gençlerin boğulmalarını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yaptığı uygulamada, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında yüzen gençleri boğulma tehlikesine karşı uyarıp sudan çıkmalarını sağladı.

Sulama kanallarının yüzme bilenler için de tehlikeli olduğunu anlatan polisler, gençlerden belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi.

Ekipler, görüştüğü çocuk ve gençlere her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, boğulma olaylarına karşı uyarıların yer aldığı broşürler dağıttı.

Denetimler, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerinin de desteğiyle devam ediyor.

Kaynak: AA

Çocuk, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanallarında boğulma olaylarına karşı denetim - Son Dakika

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