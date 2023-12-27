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Adana'da şüpheli kutudan kurdele çıktı - Son Dakika
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Adana'da şüpheli kutudan kurdele çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir takside müşterinin bıraktığı şüpheli kutudan çıkan şey kurdele çıktı. Durumu fark eden taksici olayı polise bildirdi ve bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı müdahale ettiği kutuda sadece bir kurdele olduğunu tespit etti ve güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Adana\'da şüpheli kutudan kurdele çıktı
27.12.2023 - 15:17,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, takside müşterinin bıraktığı şüpheli kutudan kurdele çıktı.

Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda taksiden inen müşteri, kendisine ait bir kutuyu aracın bagajında bırakarak hızla uzaklaştı.

Durumdan şüphelenen taksici, olayı polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.

Ekip, parçalanan kutuda kurdele bulunduğunu tespit etti.

Kutuda olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri kaldırıldı.

Kaynak: AA
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