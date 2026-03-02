Adana'da Tabanca ile Yaralama Davası - Son Dakika
Adana'da Tabanca ile Yaralama Davası

02.03.2026 10:24
Husumetli kişiyi ağır yaralayan sanığa 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 9 Aralık 2025'te M.K.C'yi (66) tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan B.E. (51) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, Mavi Bulvar Genç Esnaflar İletişim Derneği ve Lokali'ni kendisine devretmeyen M.K.C'ye karşı husumet beslediği belirtildi.

Olay günü lokalden çıkan müştekiye tabancayla 5 el ateş eden B.E'nin sonrasında otomobille kaçtığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
