Adana'da takside uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, trafik ışıklarında bekleyen 01 T 0622 plakalı taksiye yaklaşan şüpheli, arka koltukta oturan yolcuya tabancayla ateş ederek kaçtı.
Vatandaşların müdahale ettiği yaralı taksiyle yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Takside Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 114 kurusıkı fişek, 3 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi bulundu. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan açık hava toplantısı için İBB iştiraki Metro İstanbul ve İETT ek seferler düzenleyecek. Yoğunluk takip edilecek ve gerektiğinde düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/Şirinevler istasyonlarındaki yürüyen merdivenler durdurulacak. İETT de miting güzergahındaki hatlara ek seferler koyacak. Acil durum frenlerinin gereksiz kullanılması ve diğer müdahaleler hakkında yasal işlem yapılacak.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla 138 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 15 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve haklarında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla işlem başlatıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜBİTAK, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencilerinin hazırladığı 145 projeye destek vereceğini duyurdu. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, proje kültürünün önemine vurgu yaparak, öğrencilerin proje kültürü kazanmasının Türkiye'nin geleceğinin daha da parlak olmasının yolunu açacağını belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yasal işlemler devam etmektedir.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Down sendromlu öğrenciler, Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Kaya, bir öğrencinin polis olma isteğini İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ileterek çocukların isteğini gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra polis merkezine götürülerek şehirde gezdirildi ve polis aracında telsizle anons geçildi ve siren çalındı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti. Aksakal, partililere seçim çalışmalarına destek çağrısında bulundu.
Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz öncülüğünde şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edildi. Vali Yardımcıları Ekrem Çalık, Ertuğ Şevket Aksoy, Abdul Rauf Ulusoy ve Şenol Kaya tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, ihtiyaç ve isteklerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde yürütülen proje kapsamında damızlık koç dağıtımı tamamlandı. Küçükbaş Hayvanlarda Sürü İyileştirme Projesi kapsamında 17 ilçede 250 adet küçükbaş hayvan yetiştiricisine 250 baş damızlık koç teslim edildi.
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