Adana\'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 250 sikke ele geçirildi

Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 katlı yeni yapılan bir bina yan yatmaya başladı. Yanında yaşamın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.