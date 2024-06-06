Adana'da tartıştığı kız kardeşinin kocasını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da tartıştığı kız kardeşinin kocasını öldüren şüpheli tutuklandı

Adana\'da tartıştığı kız kardeşinin kocasını öldüren şüpheli tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kız kardeşinin kocasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesinde amacının öldürmek olmadığını iddia etti. Olayın yaşandığı tarih olan 28 Nisan'da, boşanma aşamasında olan Samet Gençdal, tartışma sırasında tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

06.06.2024 10:07
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kız kardeşinin kocasını tabancayla vurarak öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Nisan'da eniştesi Samet Gençdal'ı (23) tabancayla vurup öldürerek kaçtığı belirtilen Ali Y'yi (37) yakalamak amacıyla geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, çalışmalar sonucu şüpheli Ali Y'nin merkez Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler zanlıyı yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli ifadesinde, Gençdal'ın kız kardeşine kötü davrandığını, uyarmak için buluştukları sırada olayın yaşandığını ve amacının öldürmek olmadığını iddia etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Nisan'da Samet Gençdal ile boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Ali Y. arasında tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurularak yaralanan Gençdal, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da tartıştığı kız kardeşinin kocasını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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