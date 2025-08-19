Adana'da Tefecilik ve Sahte Plaka Operasyonu

ADANA'da polis ekipleri pos cihazları üzerinden tefecilik yapan 2 şüpheli ile sahte araç plakası üreten 1 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik başlattığı çalışmada pos cihazı üzerinden tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile sahte araç plakası üreten 1 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 3 şüpheliyi iş yerlerine yaptığı baskınlarda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 pos cihazı, 114 bin 400 lira ile 27 sahte araç plakası ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,