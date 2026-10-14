Adana'da tehditle haraç iddiasıyla tutuklu sanık 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Adana'da bir kişiden tehditle haraç aldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Müşteki T.D'den tehditle haraç aldığı gerekçesiyle merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki evinde yakalanan ve 10 Nisan'da tutuklanan E.B. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın olay günü telefonla aradığı müştekiye suç örgütü üyesi olduğunu söyleyip isteklerinin gerçekleşmemesi halinde evine silahlı saldırı yapmak ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği belirtildi.

Müştekinin ayrıca sanığın isteği üzerine bir kutu içine koyduğu 35 bin lira ile iki güvercini E.B'nin isteği üzerine bir iş yerinin önüne bıraktığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Sanığın, kamera kayıtlarına göre müştekinin bıraktığı kutuyu aldığı anlatılan iddianamede, E.B'nin "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.