Adana'da telefon hırsızlığı zanlısı yankesiciliğe azmettirme iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da telefon hırsızlığı zanlısı yankesiciliğe azmettirme iddiasıyla tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adana Seyhan'da iki kişinin cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Zanlının bir kişiyi yankesiciliğe azmettirdiği öne sürüldü; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırsızlık yaptığı ve bir kişiyi yankesiciliğe azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde Mazlum İ. ve Fatma M'nin cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık zanlısının Mehmet A. olduğunu belirleyen ekipler, U.A'yı (12) da yankesiciliğe azmettirdiği öne sürülen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, U.A'nın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: AA
Cep TelefonuHırsızlık3. SayfaSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Afyonkarahisar’da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü Afyonkarahisar'da cinayet: İki kardeş eniştelerini öldürdü
Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
10:08
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
Brondby taraftarlarından Kopenhag deplasmanında nefes kesen şov
09:55
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:38
Galatasaray’da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
Galatasaray'da eş krizi: Bütün kulübü ayağa kaldırırdım
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 10:14:23. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da telefon hırsızlığı zanlısı yankesiciliğe azmettirme iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android