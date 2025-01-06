Adana'da Ticari Araç Yangını

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Adana'da seyir halinde yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan mevkisinde bir hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inip durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yol kenarındaki çalılıklara sıçrayan yangını da söndürdü.