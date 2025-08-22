Adana'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adana\'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
22.08.2025 09:44
Adana'da otoyolda tır, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

Adana'da otoyolda tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Yabancı uyruklu K.D'nin kullandığı 96 AG 773 İran plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü tespit etti.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Adana'da Tırın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
