Adana'da Trafik Kavgası Büyüdü: Bıçaklama Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Trafik Kavgası Büyüdü: Bıçaklama Olayı

05.05.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletle tartışma sonrası kavgada biri bıçaklandı, ev hapsi cezası verilen genç hayatından şikayetçi.

ADANA'da motosikletle sokakta ilerleyen K.K. (17) ile Yunus A. (23), trafik tartışması yaşadıkları kişi ve kavgayı ayırmak isteyen Yunus Ş.'yi (25) darbetti. Tarafların yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavgada Yunus Ş.'nin ağabeyi Mustafa Ş. (31) karnından bıçaklandı. Suçu üstlendiği öne sürülen K.K., hakkında şikayetçi olunmayınca 4,5 ay sonra tahliye edildi. Ev hapsi cezasına çarptırılan Yunus Ş., 1 yıldır tantuni tezgahını açamadığını belirterek, "Suçlu olmadığım halde bana da ev hapsi cezası verildi. Ayağımda elektronik kelepçe var. Artık hayatımın normale dönmesini istiyorum" dedi.

Olay, Temmuz 2025'te Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle giden K.K. ve Yunus A., iddiaya göre, sokaktaki bir kişiyle tartıştı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine sokaktaki kişinin arkadaşı Yunus Ş. (25), kavgayı ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada iddiaya göre Yunus A.'nın kardeşi Mahsum A. (28), Yunus Ş.'yi darbedip, ağabeyi Mustafa Ş.'yi karnından bıçakladı. Bu sırada sokaktaki bir kadın, Mustafa Ş.'nin yarasına tampon yapmaya çalıştı. Şüpheliler kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

SUÇU ÜSTLENİP, TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Ş., geçirdiği 3 ameliyatın ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan Mahsum A. serbest bırakılırken, bıçaklama olayını kayınbiraderi K.K.'nin üstlendiği öne sürüldü. Tutuklanan K.K., davanın ilk duruşmasında Mustafa Ş.'yi kendisinin bıçaklamadığını, olayı üstlenmesi için eniştesinin baskı kurduğunu iddia etti. Mustafa Ş.'nin ailesinin de şikayetçi olmaması üzerine K.K. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'HAYATIMIN NORMALE DÖNMESİNİ İSTİYORUM'

Karıştığı kavga nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırılan Yunus Ş. ise "Mahalleden arkadaşım işten döndüğü sırada bu kişiler tarafından tehdit edilmiş. Dayak yiyince arkadaşım da benden yardım istedi. Konuşmak için yanlarına gittiğimizde bana saldırdılar. Ağabeyim olayı duyup, geldiğinde onu da dövüp, bıçakladılar. Suçlu olmadığım halde bana da ev hapsi cezası verildi. Ayağımda elektronik kelepçe var. 1 yıldır evden çıkamıyorum, tantuni tezgahımı açamıyorum, işime gidemiyorum. Artık hayatımın normale dönmesini istiyorum" diye konuştu.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Trafik Kavgası Büyüdü: Bıçaklama Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:21:47. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Trafik Kavgası Büyüdü: Bıçaklama Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.