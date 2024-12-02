Adana'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 01 ATY 115 plakalı servis minibüsü, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesişiminde, E.Ö'nün kullandığı 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Hasan Eren (40) hayatını kaybetti. İki araçta yaralanan 9 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Pilot olduğu öğrenilen Eren'in cenazesi, işlemlerinin ardından İstanbul'dan gelen ağabeyi Seval Eren ve yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin uçakla İstanbul'a götürüleceği ve burada defnedileceği öğrenildi.
Minibüste bulunan ve kazada yaralanan 7 kişiden 6'sının İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen uçuş ekibi olduğu, görevin ardından dinlenmeye geçerken kazanın yaşandığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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