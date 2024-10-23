Adana'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adana\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adana'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, hastanelere kaldırıldı.

23.10.2024 10:47
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Adana'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Gamber Obuz idaresindeki 55 TA 022 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AYE 457 plakalı hafif ticari araç, İmamoğlu çevre yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücü Gamber Obuz, Elif Obuz ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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