Adana\'da Alkol ve Uyuşturucu Testi Uygulamaları Yapıldı

Güncel

Adana'da trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı kazaların en aza indirilmesi amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

Ekipler, oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücülere, denetimle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Belgeleri kontrol edilen sürücülere daha sonra alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.

Ağustos ayındaki denetimlerde, alkollü olduğu belirlenen 285, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduğu tespit edilen 8 sürücü hakkında işlem yapıldığı bildirildi.