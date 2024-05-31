Adana\'da trafikte tartışma: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.S. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkında mütalaada, olay günü sanık ile müşteki S.Z'nin trafikte birbirlerine el kol hareketi yaptığı ve S.Z'nin otomobilini Şehit Ahmet- Mehmet Oruç İkizler Köprüsü civarındaki akaryakıt istasyonuna çektiği belirtildi.

İkili arasındaki sözlü tartışmanın akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştüğü bildirilen mütalaada, A.S'nin bıçakla S.Z'yi hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaraladığı ifade edildi. Mütalaada, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.

Savunması alınan sanık A.S, "Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.