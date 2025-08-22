Adana'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Bozgüney Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
