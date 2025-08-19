Adana'da Uçurum Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'da Uçurum Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana\'da Uçurum Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
19.08.2025 17:10
Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i bebek 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 1'i bebek 5 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Kozan ilçesi Marankeçili mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Eldaş ve 8 aylık Defne Yılmaz'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz'ın cenazeleri de Kozan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarınca alındı.

Cenazeler, Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Törene, hayatını kaybeden kişilerin aileleri ve yakınlarıyla AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.

Sürücü Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş'ın cenazeleri ve Duygu Yılmaz ile 8 aylık kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri yan yana defnedildi.

Öte yandan otomobildekilerin TOKİ konut başvurusunda bulunmak için gittikleri Kozan ilçesinden dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, sürücü ile araçtaki Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ekipler, 70 metrelik uçurumdan yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından cenazeleri çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, trafik, Bebek, Kozan, adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uçurum Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

16:20
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.