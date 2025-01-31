Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hasan Fahri Yiğit idaresindeki 52 ADE 426 plakalı kamyonet, Feke- Saimbeyli kara yolunda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü Yiğit, 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki İsmail Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uçuruma Devrilen Kamyonette Kaza - Son Dakika
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