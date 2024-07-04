Adana'da Ünlü Aktör Hugh Jackman'a Benzeyen Özer Tetik İlgi Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Ünlü Aktör Hugh Jackman'a Benzeyen Özer Tetik İlgi Çekiyor

Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı 'Wolverine' karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor. Vücut geliştirme antrenörlüğü yapan Tetik, imaj değişikliği ve pençe figürüyle 'Yerli Wolverine' olarak tanınıyor. Gençlerden yoğun ilgi gören Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan hareketleriyle dikkat çekiyor.

04.07.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı "Wolverine" karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor.

Vücut geliştirme antrenörlüğü yapan 39 yaşındaki Tetik, uzun yıllardır spor salonlarının yanı sıra film ve dizi setlerinde vakit geçiriyor.

Yaklaşık 3 yıl önce oynadığı diziden ayrılmasının ardından imaj değişikliğine giden Tetik, "Wolverine" karakterine benzediğini, küçük bir çocuğun kendisini gördüğünde yaşadığı şaşkınlık üzerine tesadüfen fark etti.

İnternet üzerinden karakteri inceleyen, yüz tipi ve vücut hatlarının benzer olduğunu gören Tetik, bir süre sonra çevresinde de benzer tepkiler almaya başladı.

Bu benzerlikten memnuniyet duyan Özer Tetik, imajında yaptığı ufak değişiklik ve özel olarak yaptırdığı pençe figürüyle zamanla "Yerli Wolverine" olarak tanınmaya başlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bu karakterle organizasyonlara katılan, özellikle gençlerden yoğun ilgi gören Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozları ve hareketleriyle her kesimin dikkatini çekiyor.

-? ?"Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor"

"Yerli Wolverine" Özer Tetik, AA muhabirine, 3 yıl önce oyunculuk yaptığı bir dizide yönetmenin talebi üzerine uzun süre bıyık bıraktığını anlattı.

Sette birçok kişinin bu tarz bir imaja sahip olduğunu belirten Tetik, "Nereye baksam sakallı, bıyıklı adamlar görüyordum. Sakal, bıyık bırakan ünlü olmaya çalışıyor diye düşündüm ve kendime 'Özer sen bu bıyıkları kes' dedim. Setimiz bitti, bıyıklarımı kestim. İlerleyen zamanlarda iş yerine gittim ve mola sırasında 9 yaşlarında bir çocuk bana 'abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun' dedi. Bende açtım bir karaktere, bir kendime baktım. 'Ben buyum' dedim." diye konuştu.

Tetik, karakterin yüz, vücut tipiyle ve tarzıyla kendisine benzemesine oldukça şaşırdığını ve bunun hoşuna gittiğini dile getirdi.

Wolverine karakterine benzemek için bir çaba göstermediğini vurgulayan Tetik, şunları söyledi:

"Ben doğallığımla benziyorum. Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu. Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor. 'Wolverine buralarda' diyerek fotoğraf çektirmeleri, yolda yürürken yanıma gelip İngilizce konuşmaları beni mutlu ediyor. Dışarıya çıktığımda görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor. Bir alışveriş merkezine gidiyorum, daha girmeden insanlar bakmaya başlıyor. Kapıdaki güvenlikler 'bu o değil mi?' diyerek birbirini dürtüyorlar. Ellerinden bıçak çıkan adam geldi diyorlar. Üçüncü kata çıkana kadar en az 30 kişi fotoğraf çektirmek istiyor. Çarşıda gezerken, otobüse binerken veya iş yerine giderken bu tarz güzel tepkiler alıyorum."

?"Amacım insanlara güzel hatıralar bırakmak"

İnsanların ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirten Tetik, sosyal medyada Wolverine karakterinin hareketlerini yaptığı ve pozlarını verdiği içerikler paylaştığını anlattı.

Amacının sadece keyifli vakit geçirmek olduğunu aktaran Tetik, "Bu işe başlarken aslında benim belli bir amacım yoktu. Wolverine'e benzemek güzel bir his, dünyada ikinci bir benzerinin olmadığını fark ettim. Mesela sosyal medyadan aşırı derecede mesajlar ve yorumlar alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor amacım da artık insanlara güzel hatıralar bırakmak." dedi.

Bu durumdan ailesinin de memnun olduğunu dile getiren Tetik, 3 çocuğunun babalarının bir kahramana benzetilmesi nedeniyle sevindiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Hugh Jackman, Adana, Magazin, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Ünlü Aktör Hugh Jackman'a Benzeyen Özer Tetik İlgi Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:05:51. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Ünlü Aktör Hugh Jackman'a Benzeyen Özer Tetik İlgi Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement