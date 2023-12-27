Adana\'da Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Adana'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde kentteki kamu kurumlarının katkılarıyla "Yüreğir'de Bağımlılığa Karşı Birlikte Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde uyuşturucu ve bağımlılık karşıtı dövizlerle Süleyman Vahit Caddesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Taş Köprü'ye kadar yürüdü.

Vali Yavuz Selim Köşger, burada yaptığı açıklamada, tüm dünyanın problemi haline gelen uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin gündemlerinin birinci maddesi olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede ailelere büyük iş düştüğünü belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Bu mücadele sadece güvenlik güçlerinin üstesinden geleceği bir sorun değil. Ailelerin duyarlılık göstermesi lazım. Çocuğundaki farklılığın ilk farkına varan kişi annedir. Bizim başka bir zenginliğimiz yok. Petrolümüz, madenimiz yok. Sadece stratejik konumumuz ve gençlerimiz var. Organize bir şekilde bizim gençliğimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Gençliğimizi uyuşturucu başta olmak üzere başka alanlarda bağımlı yapmaya çalışıyorlar. Sizlerden ricamız, bu konuda gördüğünüz ve bildiğiniz ne varsa devletin birimlerine ulaştırın."

Yürüyüşe, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri de katıldı.