Adana'da Uyuşturucu Baskını: 63 Gözaltı

Adana'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 63 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki metruk bina ve parklar ile ara sokaklarda uygulama yaptı.

Çalışmada, 115,70 gram sentetik uyuşturucu, 10,45 gram esrar, 86 sentetik ecza ve 6 gram sentetik uyuşturucunun ham maddesi ele geçirildi.

Ekipler, aralarında çeşitli suçlardan arananların da olduğu 63 şüpheliyi gözaltına aldı.