Adana'da Uyuşturucu Hap Üretim Operasyonu
Adana'da Uyuşturucu Hap Üretim Operasyonu

05.04.2026 11:09
Adana'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 703 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da narkotik polisi, uyuşturucu hap üretildiği belirlenen depo ve iş yerine düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir depoda uyuşturucu hap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Özel harekat polisinin de desteğiyle şüphelilerin iş yeri, depo ve araçlarına operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, depoda kaçak olarak üretildiği belirlenen 703 bin 43 uyuşturucu hap, 2 bin 259 kilo uyuşturucu hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile üretim makinesi ele geçirildi. Depodaki etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin uyuşturucu hap üretilebileceği bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
