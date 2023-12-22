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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. Semih A. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
22.12.2023 - 10:35,
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 3 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 169 gram sentetik uyuşturucu, 90 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Bunun üzerine ekipler evlerdeki Semih A, Sercan Y. ve Yonca T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Semih A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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