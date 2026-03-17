Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 1904 uyuşturucu etkili hap, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 4 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?