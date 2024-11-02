Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkapı Mahallesi'ndeki portakal bahçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu alanlardaki aramalarda 1,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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