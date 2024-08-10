Adana\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bir eve ve iş yerine düzenlenen baskında 83 gram amfetamin, 219 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 64 bin 330 lira ele geçirildi.

Ekiplerin gözaltına aldığı 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.