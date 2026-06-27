Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler planlı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 70 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 58'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 58 Tutuklama - Son Dakika
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