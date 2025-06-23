Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gözaltı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 65 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki park, bahçe ve sokaklar ile köprü altlarında denetim yaptı.

Çalışmada 135,87 gram sentetik uyuşturucu, 7,44 gram esrar ve 124 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Ekipler, 65 şüpheliyi gözaltına aldı.