Adana\'da yapılan operasyonda 76 uyuşturucu hap ve 7,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

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Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 76 uyuşturucu hap ve 7,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu tespit edilen merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, ikamette yaptıkları aramada 76 uyuşturucu hap, 7,14 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine adresteki İ.P. ve erkek arkadaşı E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.