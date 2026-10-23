Adana'da uyuşturucu satan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu satan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira ceza verildi

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Yüreğir'de otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığı 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki suçlamaları reddedip tahliye ve beraat istedi, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.C.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, duruşma salonunda avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 18 Ağustos'ta Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gece saatlerinde otomobilinde poşet içine gizlediği 13,97 gram sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Benzer suçlardan kaydı bulunan sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini anlatan savcı, E.C.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık E.C.D, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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