Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira para cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savcı, sanığın uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

16.07.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira para cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Barbaros Mahallesi'ndeki evinde, motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık R.A. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı R.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Seyhan, Adana, Adliye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
10:16 Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı
10:14 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 11:57:40. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement