Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira para cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık R.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Barbaros Mahallesi'ndeki evinde, motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık R.A. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı R.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.