Adana'da Uyuşturucu Satıcısına 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Satıcısına 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan H.U., 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın benzer suçlardan sabıkalı olmasını dikkate alarak ceza verdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

02.09.2024 15:49
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.U. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Yenibey Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde poşete sakladığı uyuşturucuyu motosiklet ile yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak, H.U'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.U, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 6 ay hapis ve 39 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Satıcısına 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Satıcısına 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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