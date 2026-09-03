Adana'da uyuşturucu suçundan aranan 41 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu suçundan aranan 41 firari hükümlü yakalandı

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Adana'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlüyü düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Haklarında 1 yıl 8 ay ile 18 yıl 4 ay arasında hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ila 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu suçundan aranan 41 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu suçundan aranan 41 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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