Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Davası

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Adana'da cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da arasında olduğu 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar G.U, H.Ş. ve A.H, tutuksuz sanık avukat F.G.K. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık G.U, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Hiç kimsenin evine de uyuşturucu madde taşımadım. Dosya kapsamındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Savunmaları alınan diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek, tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların bu aşamada mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 Mart'ta avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan G.U, H.Ş. ve A.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar, F.G.K'nin ise "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Tutuklu sanık avukat F.G.K. 6 Aralık'taki duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.