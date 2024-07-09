Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 14 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 14 Hükümlü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 560 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

09.07.2024 10:01
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Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 14 hükümlü yakalandı.

Adreslerde 560 gram sentetik uyuşturucu, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 14 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan 14 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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