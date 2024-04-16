Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İlçedeki bir çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan B.A. ve T.S. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından İstiklal Mahallesi'ndeki B.A. ve T.S'nin ortak işlettiği çay ocağına operasyon düzenlendiği, sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandıkları belirtildi.
İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de tezgah altına gizlenmiş halde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.
Sanıkların "kişisel kullanımı aşacak miktardaki" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedilen iddianamede, B.A. ve T.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi, Belediye Başkan Vekili ve birçok ünlü güreşçi katıldı.
Geçen ay evlenen ve 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından aşklarının birinci yılını kutladı. Vuslateri, kızının babasının devlet memuru olduğunu söylemişti.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan'ın özel görüntülerinin ifşa edilmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin izinsiz bir şekilde milyonlarla paylaşılmasının etik olmadığını belirtti.
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Baykar, geliştirdiği yapay zekalı Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi ile dikkat çekiyor. Füze, geniş görev menzili ve yüksek sürati sayesinde düşman hattı gerisindeki hedefleri imha edebiliyor. Yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ve oto pilot sistemi ile zorlu hava koşullarında dahi tam isabetle hedefleri vurabiliyor. Ayrıca anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor.
Continental, yeni nesil Conti Eco Gen 5 lastik serisini tanıttı. Bu lastikler düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre performansını birleştirerek şehirlerarası ve uzun mesafe yük taşımacılığı alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sunuyor. Geliştirilmiş kauçuk bileşimleri ve tasarım yenilikleri sayesinde yakıt tüketimini azaltarak filoların operasyonel maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, AB regülasyonlarına uyum sağlamayı da mümkün kılıyor.
CHP'den belediye başkanı seçilen 4 milletvekilinin üyeliği, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda belediye başkanlıklarını tercih ettiklerine ilişkin dilekçelerinin okunmasıyla sone erdi. Buna göre, CHP'nin milletvekili sayısı 129'dan 125'e, toplam milletvekili sayısı ise 594'e düştü. Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın katılımıyla MHP'nin milletvekili sayısı yeniden 50 oldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin lastiğini kesen bir şahıs ile onu durdurmaya çalışan bir kişi arasında çıkan kavgada, bıçak ve sopayla birbirine giren 2 şahıs yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kurbanlık büyükbaş telef oldu. Yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 2024 senesinin Türkiye'deki İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını belirtti. Çelikoğlu, yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu ve bu durumun tüketiciye de fiyat anlamında sıkıntı yaratacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?