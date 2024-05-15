Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası

Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu satmakla suçlanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi. Sanık, duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

15.05.2024 10:19
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'ndeki kuaför dükkanında poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık İ.C. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.C'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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